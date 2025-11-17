Haberler

Bursa'da Şafak Operasyonu: 6 Şüpheliden 5'i Tutuklandı

Güncelleme:
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çeşitli ziynet eşyaları ve nakit paraya el konuldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir miktar para, altın ve ziynet eşyası ile 1 adet kamyonete el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BURSA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
