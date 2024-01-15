Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Rüzgarda Uçan Poşet Metronun Seferlerini Durdurdu

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'da rüzgarın etkisiyle havalanan bir poşet, metronun tellerine takılarak seferlerin yarım saat boyunca durmasına neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle seferler normale döndü.

Bursa'da rüzgarda uçup metronun teline takılan poşet, seferlerin yarım saat boyunca durmasına sebep oldu.

Ataevler Metro İstasyonu yakınlarında rüzgar sebebiyle havalanan bir poşet elektrik akımının geçtiği metro tellerine takıldı. Batı yönüne seyreden üniversite seferini yapan vatman teldeki nesneyi görünce treni durdurdu.

Komuta merkezi duraklama sebebiyle tüm seferleri durdurdu. Teldeki naylon poşeti kaldırmak için ekipler kısa sürede olay yerine geldi. BURULAŞ ekiplerinin müdahalesiyle hem üniversite hem de Emek yönüne tüm seferler yarım saatlik duraklamanın ardından tekrar normale döndü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Olaylar Ulaşım Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw özeti! AK Parti aday toplantısı ne zamana ertelendi? AK Parti adayları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar 3.bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, neden yok? Kızıl Goncalar bitti mi? Memur emeklisine ek zam var mı? Emekli memura seyyanen zam yok mu? Ötüken Senger kimdir, nereli? MHP Kars adayı Ötüken Senger biyografisi! Ötüken Senger ne mezunu? Murat Aygen kimdir, nereli? MHP Elazığ adayı Murat Aygen biyografisi! Murat Aygen ne mezunu? Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya barıştı mı? Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin sevgili mi? Gelinim Mutfakta CANLI İZLE! 15 Ocak Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Yusuf Ziya Günaydın kimdir, nereli? MHP Isparta belediye başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın biyografisi! Yusuf Ziya Günaydın ne mezunu? MHP Kars belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Kars adayı açıklandı mı, kim oldu? MHP Isparta belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Isparta adayı açıklandı mı, kim oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title