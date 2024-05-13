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Bursa'da Ruhsatsız Tabanca Karşılığında Uyuşturucu Madde Alan Şahıslar Polisten Kaçamadı

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Bursa'da polis ekipleri, ruhsatsız tabanca karşılığında uyuşturucu madde alan şahısları yakaladı. Operasyonda uyuşturucu madde, tabanca ve nakit para ele geçirildi.

Bursa'da ruhsatsız tabanca karşılığında uyuşturucu madde alan şahıslar polisten kaçamadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan M.C., S.K. ve M.B. isimli şahıslara yaptıkları kaba üst yoklamasında 8.13 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekipler devam eden çalışmalarda uyuşturucuyu aldıkları şahıs olan M.A.J.'nin kısa sürede adresini tespit ederek operasyon düzenledi. Şüpheli M.A.J.'nin evinde yapılan aramada 2.97 gram uyuşturucu madde, bir adet normal ve kuru sıkı tabanca, 5 adet mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 900 TL nakit para ele geçirdi. Yapılan soruşturmada M.C., S.K. ve M.B.'nin tabanca karşılığında M.A.J.'den uyuşturucu maddeyi aldıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan M.A.J., M.B., M.C. ve S.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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