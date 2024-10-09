Bursa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Tabanca Ele Geçirildi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 4 ruhsatsız tabanca ve 273 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili N.K. adlı şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 4 adet tabanca ele geçirildi.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karacabey'in Hamidiye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. N.K. (42) adlı şahsın evine düzenlenen operasyonda arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 4 adet tabanca ve 273 adet fişek ele geçirildi.
N.K. adlı şahsın emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. - BURSA