Haberler

Bursa'da Ruhsatsız İş Yerinde 33 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Bursa'da Ruhsatsız İş Yerinde 33 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yapılan operasyonda ruhsatsız bir iş yerinde çalışma izni bulunmayan 33 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. İş yeri sahibi gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Bursa'da ruhsatsız bir iş yerinde çalışma izni bulunmayan 33 yabancı uyruklu şahıs yakalandı, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gemlik-Orhangazi yolu üzerindeki ruhsatsız bir iş yerinde yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığını tespit etti. 26 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonda, çalışma izni bulunmayan 33 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İncelemelerde, geçmiş dönemlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyrukluları temin ederek Gemlik ilçesinde kiraladığı adreslerde barındırdığı ve servis araçlarıyla iş yerine getirdiği belirlenen iş yeri sahibi H.Y. gözaltına alındı. Ruhsatsız iş yerinde çalışma izni olmayan şahıs çalıştırılması nedeniyle ilgili kurumların bilgilendirildiği, şüpheli H.Y. hakkında düzenlenen tahkikat evraklarıyla birlikte adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Güllü ölüme böyle gitmiş

Güllü ölüme böyle gitmiş! Kahreden anlar kamerada
Netanyahu 'Gülmeniz gerekiyordu' dedi, salondan çıt çıkmadı

"Gülmeniz gerekiyordu" dedi, salondan çıt çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
Ağrı'da velinin öğretmene gönderdiği ses kaydı viral oldu

Öğrenci annesinin öğretmene gönderdiği ses kaydı viral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.