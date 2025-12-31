Haberler

Bursa'da ruhsatsız ilaç operasyonu: Binlerce ürün ele geçirildi

Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız ve izinsiz satıldığı tespit edilen binlerce ilaç ve ürün ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız ve izinsiz satıldığı belirlenen binlerce ilaç ve ürün ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekiplerince, ruhsatsız ilaç ve ürünlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, Zehirli Maddeler ile Ticari Eczacılık ve Eczaneler Kanunu kapsamında bulunması ve satışı yasak olan ilaçlar ile bozulmuş ve içeriği değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticaretini yaptığı tespit edilen şüpheliye ait işyerinde arama yapıldı.

Aramalarda; çeşitli firmalara ait 246 bin 546 adet hap, 340 adet tablet, bin 294 kutu enerji içeceği ile 120 kutu cinsel güç artırıcı macun ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Y.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
