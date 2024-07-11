Bursa'da Restoranın Önünde Meşrubat Hırsızlığı
Bursa'da bir hırsız, restoranın önünde bulunan meşrubatları çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da bir hırsız, restoranın önünde bulunan meşrubatları güpegündüz çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir restoranın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsız toptancının sabah saatlerinde dükkanın önüne bıraktığı meşrubatları gördü. Çevreyi gözetleyen hırsız, boşluk bulduğu anda dükkan önünde bulunan meşrubatları çaldı. Hırsızın 2 kasa meşrubatı zorla götürdüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA