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Bursa'da Reklam Tabelasıyla Cam Kırma Olayı Güvenlik Kamerasında

Bursa'da Reklam Tabelasıyla Cam Kırma Olayı Güvenlik Kamerasında
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şahıs, yolda duran reklam tabelasını alarak bir iş yerinin camlarını kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı, polis soruşturma başlattı.

Bursa'da bir şahıs, yoldaki reklam tabelasını alarak bir iş yerinin camların kırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yolda duran reklam tabelasını alarak iş yerinin camına vurup kırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, camların kırıldığını gören dükkan sahibi polise haber verdi. Polis ekipleri şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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