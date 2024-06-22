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Bursa'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Şahıs İtfaiye Ekipleri Tarafından Hastaneye Kaldırıldı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen bir şahıs, evdekilere ve çevredekilere rahatsızlık vermeye başladı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri seferber oldu. Şahıs, uzun süren ikna çabaları sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen şahsı itfaiye ekipleri hastanede tedavi altına alınması için seferber oldu.

Olay, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleşen olayda psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen bir şahıs evdekilere ve çevredekilere rahatsızlık vermeye başladı. 112 ekiplerine gelen ihbarla bölgeye hareket eden sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerinden destek istedi.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen şahsı hastaneye kaldırmak için ekipler seferber oldu. Polis ve İtfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, balkondan atlama gibi girişim yaşanmaması için şişme yatak kurularak tehlikenin önüne geçildi.

Şahıs, uzun süren ikna çabaları sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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