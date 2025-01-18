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Bursa'da Psikolog Dolandırıcılıktan Son Anda Kurtuldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir psikolog, dolandırıcıların tuzağına düşmek üzereyken polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Dolandırıcı kendisini askeri bir yetkili olarak tanıtarak psikologdan para ve ziynet eşyası talep etti.

Bursa'da bir psikolog dolandırıcıların elinden son anda kurtuldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolandırıcıların ağına düşen psikolog, polis ekiplerinin müdahalesiyle dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.

Olay saat 01.00 sıralarında Akhisar mahallesinde meydana geldi. Psikolog Sinan V.'yi arayan dolandırıcı kendisini uzman çavuş olarak tanıttı. Banka hesaplarını başkasının eline geçtiğini söyleyerek psikoloğu ağına düşüren dolandırıcı, kendisinin de para olup olmadığını sordu. Dolandırıcı, parasının olmadığını söyleyen psikologdan, para veya ziynet eşyası bulmasını istedi. Ailesinden yaklaşık 300 bin lira değerindeki altın ve para alıp çantasına koyan psikolog, aracına binerek ilçe merkezine gitti. Dolandırılacağını düşünen ailesi, polisi arayarak yardım istedi.

Polis ekipleri psikolog Sinan V.'yi bulmak için ilçe genelinde çalışma başlattı. Ekipler ilçe merkezindeki bir AVM'nin otoparkında park halinde olan psikologun aracını buldular. Ekipler aracın çevresinde çemberi genişleterek arama başlattılar. Yoğun çalışma sonucu psikolog, ekiplerce bulunarak dolandırılması engellendi. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Soğuk havada bekletmişler

Dolandırıcıların, psikoloğu ailesi ile irtibat kurmaması için telefonunu kapattırıp, soğuk havada saatlerce beklemesini istedikleri öğrenildi.

Bursa'da Psikolog Dolandırıcılıktan Son Anda Kurtuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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