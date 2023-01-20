Bursa'da pompalı tüfekle köpeği öldüren şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Deydinler Mahallesinde sokak köpeklerini, pompalı tüfekli vurarak birini öldüren diğerini ise yaralayan O.A. jandarma ekiplerince yakalandı. Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Deydinler Mahallesinde sokak köpeklerini, pompalı tüfekli vurarak birini öldüren diğerini ise yaralayan O.A. jandarma ekiplerince yakalandı. Olay, 13 Ocak'ta kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A. (30) kovaladığı sokak köpeğini pompalı tüfekle vurdu. Köpek yaralı halde kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı. O.A.'nın beyaz renkli köpeği öldürmeden dakikalar önce bir başka köpeği daha vurduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, siyah renkli bir köpeğin, aksayarak şüphelinin yanından geçerek kaçtığı görüldü. Sağ arka bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yakalandı Olayın ardından şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Peşine düşen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi Deydinler Mahallesi'ndeki tarlalık alanda yakaladılar. Yakalanan şüphelinin üst aramasında bir miktar metanfetamin maddesi ele geçirildi. "Tavuklarımı öldürüyorlardı" Şüpheli O. A.'nın ifadesinde "Köpekler tavuklarımı öldürüyorlardı. O yüzden ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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