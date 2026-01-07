Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler 10 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

Bursa'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şahıslar gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde, dün gece yaşandı. İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istenen bir araç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından aracı bırakan şüpheliler yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheli 2 şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - BURSA