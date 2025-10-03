Bursa'da Polisin Dur İhtarına Uymayan Sürücü Mahallede Paniğe Neden Oldu
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 45 dakika süren bir kovalamacanın ardından yakalandı. Olay sırasında mahalle sakinleri panik yaşadı.
Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, mahallede büyük paniğe neden oldu. Yaklaşık 45 dakika süren kovalamacanın ardından şahıs kıskıvrak yakalandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracın peşine düştü. Mahalle aralarında yaşanan kovalamaca 45 dakika sürdü.
Kaçış sırasında mahalle sakinlerinin panik yaşadığı olayda, polis ekipleri sürücüyü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa