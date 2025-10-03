Haberler

Bursa'da Polisin Dur İhtarına Uymayan Sürücü Mahallede Paniğe Neden Oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 45 dakika süren bir kovalamacanın ardından yakalandı. Olay sırasında mahalle sakinleri panik yaşadı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracın peşine düştü. Mahalle aralarında yaşanan kovalamaca 45 dakika sürdü.

Kaçış sırasında mahalle sakinlerinin panik yaşadığı olayda, polis ekipleri sürücüyü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
