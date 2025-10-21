Haberler

Bursa'da 'polis tarafından kaçırıldı' iddiaları asılsız çıktı

Bursa'da 'polis tarafından kaçırıldı' iddiaları asılsız çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada gündeme gelen Enes C. isimli genç evinde bulundu. Babası, oğlunun sağlıklı olduğunu ve iddiaların yalan olduğunu açıkladı.

Bursa'da sosyal medyada "polis tarafından kaçırıldı" iddialarıyla gündeme gelen Enes C. isimli genç evinde bulundu. Gencin babası, oğlunun sağlıklı ve güvende olduğunu belirterek, sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımlara tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada bazı hesaplar tarafından yapılan paylaşımlarda Enes C. adlı gencin polis olduğunu iddia eden kişiler tarafından tehdit edilerek evinden zorla alındığı ve kaçırıldığı öne sürüldü. "Demokratik kamuoyu" ifadeleriyle yayılan paylaşım, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Ancak iddiaların aksine Enes C.'nin evinde olduğu ve herhangi bir tehdit ya da alıkonulma durumunun söz konusu olmadığı ortaya çıktı. Gencin babası Tuncay C. yaptığı açıklamada, "Oğlum evinde, sağlığı ve keyfi yerinde. Sosyal medyada yazılanlar tamamen yalan" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Ahmet Minguzzi davasında karar günü

Ahmet Minguzzi davasında karar günü
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Açık açık söyledi: Fenerbahçe'nin hocası olmak istiyorum
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Dünyayı şaşkına çeviren "Annen seçti" yanıtını böyle savundu
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
DEM Parti Irak, Suriye ve Lübnan tezkelerine 'Hayır' oyu verecek

DEM Parti kararını duyurdu: 'Hayır' oyu vereceğiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.