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Bursa'da Polis Takibi: Uyuşturucu ve Kaçış Operasyonu

Bursa'da Polis Takibi: Uyuşturucu ve Kaçış Operasyonu
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Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerden 2'si tutuklandı. 145 gram uyuşturucu ve yüksek miktarda para ile yakalanan zanlıların birinin cevapları dikkat çekti. Olay, nefes kesen bir kovalamacaya ve ardından meydana gelen kaza ile sonlandı.

Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp 50 kilometre kaçtıktan sonra sıfır kilometre polis cipine çarpıp yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. 145 gram uyuşturucu madde ve yüklü miktar parayla yakalanan zanlılardan birisi "neden kaçtınız?" sorusuna "arkadaşa sor" cevabını vermişti. Polis nefes kesen operasyonla yakaladığı şüphelilerden birisini kaçtıkları aracın jantına kelepçelemişti.

Bursa'da 2 gün önce polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil şehri birbirine kattı. Oto yoldan gişelere kadar gidip geri dönen otomobil yolu kesen bölge trafik ekiplerine çarptı, ardından kontrolü kaybedip direğe çarparak durdu. Şüphelilerin aracından 145 gram uyuşturucu ve para çıktı. Kazaya karışan şahıs, basın mensuplarının 'neden kaçtınız' sorusuna 'sürücüye sor' cevabını verdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan, Gülistan i. ve Oğuzhan A. tutuklanırken, K.A., E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, polis aracında 450 bin lira maddi hasar olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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