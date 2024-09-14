Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Polis Memurunu Vuran Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey ilçesinde şüpheli bir motosikletli, durdurulmak istenirken polis memurunu silahla vurarak kaçmaya çalıştı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, şüpheli hızlı bir şekilde yakalandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde şüphe üzerine motosikleti polis memurları tarafından durdurulan şahıs, 1 polis memurunu silahla vurarak kaçmak istedi. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli hareketleri üzerine takibe alınan Ahmet D.'nin (34) kullandığı 16 ARG 421 plakalı motosiklet, Karacabey Devlet Hastanesi kavşağında durduruldu. Polislerden yaya olarak kaçmak isteyen Ahmet D., yanındaki silahını ateşledi. Olayda polis memuru Murat Can Güleç (32) bacağından vurularak yaralandı. Kaçmaya devam eden şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaralı polis memuru Murat Can Güleç ise, Karacabey Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası Karacabey Devlet Hastanesi kavşağında polis ekipleri tarafından olay yerinde mermi çekirdeği arandı. Arama çalışmalarına Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin de katıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Karacabey Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk Polis Polis bursa Suç

Özel ile Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde tartıştı

Özel ile Kurtulmuş cenazede tartıştı

 Hafta sonu apar topar hastaneye getirildi! Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak

Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak

 Narin'in kaybolduğu gün paylaşılmış! Aileden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

Narin'in ailesinden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor
İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı

Listenin dibine demir atanları tahmin etmek pek kolay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sivasspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Gaziantep FK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brighton Ipswich Town maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Ipswich Town maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ YAYIN) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? Bandırmaspor Amedspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bandırmaspor Amed geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bandırmaspor Amedspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bandırmaspor Amed golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS Rizespor nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor Amed maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bandırmaspor Amed maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title