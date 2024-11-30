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Bursa'da Polis Memuru Çifti Kaza Geçirdi

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis memuru çiftin bulunduğu otomobil, traktörle çarpıştıktan sonra savrularak bir kamyonete çarptı. Yaralanan çift hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis memuru çiftin içinde olduğu otomobil önce traktörle, ardından savrularak bir kamyonetle çarpıştı.

Kaza, saat 19.30'da Orhangazi-İznik karayolu Üreğil Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhangazi'den İznik istikametine seyir halinde olan Muhammet Emin D. (22) idaresindeki 23 HR 132 plakalı otomobil, zeytin taşıyan Burhan K. (46) idaresindeki 77 AAR 619 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Savrulan otomobil, karşı yönden gelen İskender S. (39) idaresindeki 16 BJZ 850 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada ikisi de polis memuru olan Muhammet Emin D. ile eşi Gülden D. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çift, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada traktör kasasındaki zeytinler yola saçılırken, Orhangazi-İznik karayolunda trafik jandarma kontrolünde bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından karayolunda trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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