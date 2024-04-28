Bursa'da polis ekiplerine silah çeken şüpheli vuruldu

Bursa'da polis ekiplerini görünce otomobiliyle kaçmaya çalışan şüpheli girdiği çıkmaz sokakta, ekiplere silah çekti. Şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getiren polis, şüphelinin yaptığı sorgusunda 10 yıl hapis cezası olduğunu tespit etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 4. Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. kardeşi ve arkadaşlarıyla otomobil ile gezerken polis ekiplerini gördü. Hızla kaçmaya başlayan şüpheli, bölgede devriye devriye atan ekipleri peşine taktı. Kovalamaca sonrası çıkmaz sokağa giren F.K., araçtan inip koşmaya başladı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli, ekiplere silah doğrultunca, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan F.K. hastaneye kaldırılırken, polis yaptığı kimlik sorgusunda Korkmaz'ın çeşitli suçlardan 10 yıl hapis cezası olduğunu tespit etti.

Firari şüphelinin hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA