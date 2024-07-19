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Bursa'da Polis Ekipleri Şüpheli Otomobili Kovaladı

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Bursa'da polis ekipleri şüpheli bir otomobile 'dur' ikazında bulundu. Ancak sürücü ve arkadaşları polisin ikazlarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan gençlerin ehliyetsiz oldukları ortaya çıktı.

Bursa'da polis ekipleri şüpheli Tofaş Şahin marka bir otomobile 'dur' ikazında bulundu. Polisin ısrarlı ikazlarına rağmen, 22 yaşındaki sürücü ve 4 arkadaşı bulundukları otomobille kilometrelerce kaçtı. Ekipleri peşine takan sürücü, yaklaşık 10 kilometre sonra yolun kesilmesiyle yakalandı. Gözaltına alınan gençlerin, ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi.

Merkez, Yıldırım ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi üzerinde devriye atan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Tofaş marka Şahin otomobile dur ikazında bulundu. Fakat direksiyon başındaki sürücü Ali Eren Ş. (22), ve araçta bulunan 4 arkadaşı yapılan ikazlara uymadı. Peşlerine takılan polis ısrarla ikazda bulunmasına rağmen durmayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

Yakalanma anı kameraya yansıdı

Yaklaşık 10 kilometre takip edilen ve Ankara yolu Otosansit Kavşağı'ndan dönen araç Duaçınarı bölgesinde kıstırıldı. Şüpheli gençlerin önünü polisin kovaladığını gören bir vatandaş aracıyla kesti. Ekiplerin aracı sıkıştırmasıyla 5 şüpheli, kıskıvrak yakalanırken, o anlar film sahnelerini aratmadı. Gözaltına alınan sürücü Ali Eren Ş.'nin daha önce 2 kez alkolden ehliyetinin geri alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, sürücüye 50 bin lira idari ceza kesildi.

Toplam 5 şüpheli detaylı sorgulama yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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