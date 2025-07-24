Bursa'da Polis Ekipleri Kaçan Sürücüye Dubayla Müdahale Etti

Bursa'da Polis Ekipleri Kaçan Sürücüye Dubayla Müdahale Etti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, polis ekipleri dur ihtarına uymayan bir sürücüyü durdurmak için trafik dubası fırlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da polis ekiplerinin uygulama yaptığını fark eden bir sürücü 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya çalıştı. O esnada görevli polis memurlarından biri, kaçan aracı durdurmak için eline geçirdiği dubayı araca fırlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine meydana geldi. Polis ekipleri, bölgede trafik uygulaması yaparken, kontrol noktasına yaklaşan bir otomobil aniden manevra yaparak dur ihtarına uymadan kaçmaya başladı. Şüpheli aracın kaçtığını fark eden ekipler, telsizle anons ederek çevredeki diğer polis birimlerini bilgilendirdi. Kaçan aracı durdurmak için bir polis memuru ise refleksle yerden aldığı trafik dubasını araca fırlatarak aracın önünü kesmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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