Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Polis Denetimlerini Görünce Kaçan Sürücü Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gürsu ilçesinde polis denetimlerini görünce çıkmaz yola girip araçtan kaçan sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı. Daha önce 2 kez ehliyetini alkolden kaptıran sürücü üflemeyi kabul etmeyince ehliyetine 2 yıl daha el konuldu. Kovalamaca anı kameraya yansıdı.

Bursa'da polis denetimlerini görünce çıkmaz yola girip araçtan koşarak kaçan sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı. Daha önce 2 kez ehliyetini alkolden kaptıran sürücü üflemeyi kabul etmeyince ehliyetine 2 yıl daha el konuldu. Kovalamaca anı kameraya yansıdı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde trafik ekipleri kentin huzurunu sağlayan denetimlere ara vermeden devam ediyor. Uygulama noktasında sürücülere, dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunan ekipler, alkollü direksiyon başına geçip trafiği tehlikeye atan sürücülere ise geçit vermiyor. Bir hafif ticari aracın sürücüsü ise polis ekiplerini görünce aracıyla çıkmaz sokağa girdi. Çaresiz sürücü, araçtan indiği gibi koşarak kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine takılan ekipler, kovalamaca sonrası sürücüyü yakalamayı başardı. Daha önce 2 kez alkolden ehliyetini kaptırdığı öğrenilen sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, bu kişi uzatılan alkolmetreyi ise üflemedi.

Ekipler, sürücünün 2 yıl ehliyetinin men cezasına 2 yıl daha eklediler. Araç trafikten men edilirken sürücüye 18 bin 452 lira idari ceza uygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gürsu Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti

Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti

 Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

Şanlıurfa'da protokol krizi! YRP'li Belediye Başkanı Gülpınar'dan Bakan Kurum'a sert sözler

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar

İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title