Bursa'da plastik hammadde yüklü kamyon devrildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde plastik hammadde yüklü kamyon devrildi.

Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında plastik hammadde yüklü bir kamyon kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan kamyon yan yatarak sürüklendi. Kamyonda yüklü olan plastik hammaddeler yola saçıldı. Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolu Bursa istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanınca yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 16.45 sıralarında Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi.

Gebze'de sanayi bölgesinden yüklediği plastik hammaddeleri Bursa'ya götürmek üzere yola çıkan Bestami Duman (67) idaresindeki 44 ER 797 plakalı kamyon Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Savrulan kamyon yan yatarak yolda sürüklendi.

Plastik hammaddeler yola saçıldı

Kaza nedeniyle karayolunda trafik tek şeritten sağlanırken, kamyonda yüklü plastik hammaddeler yola saçıldı. Bir greyder yardımı ile yolu kapatan malzemeler yoldan kaldırılarak yol tek şeritten sağlanmaya başladı. Kamyon sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza nedeniyle olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Polis ekipleri karayolunda önlem aldı. Ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle Yalova-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA