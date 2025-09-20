Haberler

Bursa'da Plakasız Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem

Bursa'da plakasız motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye atan sürücü, sosyal medyada yaptığı paylaşımla yakalandı. Cezadan kaçamayan sürücü, polislere 'Daha önce 4 yunus polisinden kaçtım' diyerek dikkat çekti.

Bursa'da plakasız motosikletle tek teker üzerinde ilerleyip trafiği tehlikeye düşüren bir sürücü, sosyal medyadan yaptığı paylaşım sebebiyle yakayı ele verdi. Ceza yiyen ve motosikleti trafikten men edilen genç, "Daha önce 4 yunus polisinden kaçtım" diyerek pes dedirtti. Polis, cezayı yazmakla kalmadı; sürücüye sosyal medyada paylaştığı kaçış anlarını izletti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafiği tehlikeye atan bir motosiklet sürücüsü, plakasız aracıyla tek teker üzerinde ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine aynı sürücüyle yolda karşılaşan polis, şahsı yakalayarak trafik polisi çağırdı. Motosikletinin arkasına plaka yerine "Ölüler görür" yazdıran sürücünün bu kez cezadan kaçamadığı anlar kameralara yansıdı. Trafik polisleri hem motosikleti trafikten men etti hem de cezai işlem uyguladı. O anları kayda alan sürücünün "Daha önce 4 yunus polisinden kaçtım" sözlerine karşılık, polis ekiplerinin "Polisler de görür" cevabını verdi.

Cezadan kurtulamayan sürücü Baran E., bu kez polis ekipleriyle video çekti. Kendisine yazılan cezayı gülerek kayda alan genç, "Daha önce 4 yunus polisinden kaçtım" sözleriyle şaşkınlık uyandırdı.

Hem trafiği hem de kendi canını hiçe sayan sürücünün bu trajikomik halleri sosyal medyada gündem olurken, sürücüye 15 bin lira üzerinde cezai işlem uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında trafik güvenliğini ihlal suçundan adli işlem başlatıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik ve asayiş magandalarına geçit verilmeyeceğinin altını çizdiler - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
