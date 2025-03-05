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Bursa'da Plakasını Kapatıp Gezen Gençler, Polisi ile Hatıra Fotoğrafı Çektirdi

Bursa'da Plakasını Kapatıp Gezen Gençler, Polisi ile Hatıra Fotoğrafı Çektirdi
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Bursa'da, motosikletlerinin plakasını kapatan gençler, akaryakıt istasyonunda polis memuruna yakalandı. Cezai işlem uygulanan gençler, ilginç bir diyalog sonrası polisin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursa'da plakasını kapatıp gezen motosikletli gençler, akaryakıt istasyonunda polis memuruna yakalandı. Polisin, "Geçmiş olsun gençler" diyerek ceza yazdığı sürücü kameraya yansırken, makbuzu eline alan iki arkadaş, polis memuruyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursa'da motosikletiyle trafiğe çıkan kişi, arkadaşıyla birlikte akaryakıt istasyonuna girdi. Bu esnada istasyonda olan polis memuru, gençlerin motosikletin plakasını kapatarak gezdiğini görünce yanına gitti. Polisi gören gençler, şaşkınlık içinde kimliklerini verdi. Polisin çağırdığı trafik ekiplerince sürücüye cezai işlem uygulandı. 2 bin 770 lira ceza kağıdını alan iki genç, kendilerini yakalayan polis memurunu aralarına alıp hatıra fotoğrafı çektirdi. İlginç diyalog kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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