Bursa'da Plakası Düşen Motosiklet Sürücüsü İlginç Bir Yöntem Kullandı

Bursa'da seyir halindeyken plakası düşen motosiklet sürücüsü, plakasını, ceza yememek için arkasında oturan kişinin sırt çantasına yapıştırdı. İlginç anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, akan trafikte seyreden bir motosiklet sürücüsünün, bir anda plakası düştü. Ceza yememek için arkasında oturan kişinin sırt çantasına plakasını yapıştıran motosiklet sürücüsünü gören diğer sürücüler, ilginç anları kayda aldı. - BURSA