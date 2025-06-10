Bursa'da Pilav Zehirlenmesi: 40 Kişi Hastanelik Oldu

Bursa'da Pilav Zehirlenmesi: 40 Kişi Hastanelik Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki çadır kentte pilav yiyen 40 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kente dağıtılan pilavdan kaynaklandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da pilavdan zehirlenen 40 kişi hastanelik oldu

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan çadır kentte pilav yiyen 40 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, dün 13.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi'nde, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. Bir hayırsever 250 kişinin olduğu çadır kente tencerelerle pilav getirip ikram etti. Saatler sonra işçilerden bazıları mide bulantısı ve kusma şikayeti çekmeye başladı. Dün ve bugün fenalaşan M.A. ve M.D. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine, 5 kişi ise ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zehirlenen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu

Saatlerdir haber alınamayan genç, korkunç halde bulundu
İbrahim Hatipoğlu'ndan kaleci transferi açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız

Kaleci transferinde müjde: Devler Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor

Galatasaray'dan Kocaeli'ye bir transfer daha
Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktarı dudak uçuklattı

Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktar dudak uçuklatıyor
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet

"3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet verdim"
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme

Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratan gönderme: Bizi farklı kılan bu
Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı

Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.