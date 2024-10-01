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Bursa'da Pikap, Park Halindeki Araca Çarptı

Bursa'da Pikap, Park Halindeki Araca Çarptı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir pikap, park edilmiş hafif ticari araca çarptı. Kazanın gerçekleştiği esnada kaldırımda yürüyen bir yaya, aracın altına kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa seyir halindeki pikap, park edilmiş haldeki hafif ticari araca çarptı. Kaza anında kaldırım üzerinde bulunan yaya, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki pikap henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. O sırada kaldırım üzerinde bulunan yaya hafif ticari aracın altına kalmaktan sonra kurtulurken; pikap sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerinde bulunan kimsenin anlam veremediği kaza işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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