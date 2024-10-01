Bursa'da Pikap, Park Halindeki Araca Çarptı

Bursa seyir halindeki pikap, park edilmiş haldeki hafif ticari araca çarptı. Kaza anında kaldırım üzerinde bulunan yaya, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki pikap henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. O sırada kaldırım üzerinde bulunan yaya hafif ticari aracın altına kalmaktan sonra kurtulurken; pikap sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerinde bulunan kimsenin anlam veremediği kaza işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA