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Bursa'da Petshop Dükkanından Araç Çalan Şüpheli Yakalandı

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Bursa'da bir petshop dükkanına giren şüpheli, masada gördüğü aracın anahtarını çalarak kayıplara karıştı. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Bursa'da bir petshop dükkanına giren şüpheli masada gördüğü aracın anahtarını alıp cebine koydu. Akşam saatlerinde tekrar gelen şüpheli işyeri sahibinin olmadığını görünce çaldığı araçla kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekibi güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliyi adım adım takip ederek kısa sürede yakaladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki M.A iddiaya göre bir petshop dükkanına müşteri olarak geldi. İş yeri sahibinin yerinde olmadığını gören şüpheli masanın üzerindeki aracın anahtarını alıp bir süre sonra dükkandan çıktı. Akşam eve gideceği sırada iş yerine kilit vurup çıkan dükkan sahibi aracının yerinde olmadığını fark etti. Durum üzerine kameralara bakan mağdur adam; aracın anahtarını sabah gelen müşterinin masadan aldığını görünce soluğu karakolda aldı. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüpheliyi tespit eden ekipler yaptıkları operasyonda zanlıyı araç ile yakalamayı başardı. Şüpheli M.A.'nın hırsızlık anları kameraya yansırken, zanlı ifadesinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Olay Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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