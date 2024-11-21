Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Pert Araç Şebekesine Operasyon: 15 Araca El Konuldu

Bursa'da Pert Araç Şebekesine Operasyon: 15 Araca El Konuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, 6 Şubat depreminde ağır hasar görmüş araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek haksız kazanç sağlamaya çalışan 5 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı operasyonda, 15 araca el konuldu ve 3 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da pert araçları piyasaya sürmek üzere 15 aracın şasi numarasını değiştiren 5 şüpheliye operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 15 araca el konuldu.

6 Şubat depreminde ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelen araçların motor ve şase numaralarını hacizli, çalıntı veya yurtdışından getirilen bire bir aynı model ve marka araçlarla değiştirerek, bu araçları piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan zanlıların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince operasyon başlatıldı. Teknik ve fiziki takibe alınan S.Ş., M.B.Y., A.Y., M.S., A.S., gözaltına alındı. Şahısların 15 aracın, şasi ve motor numaralarını değiştirdiği tespit edildi. Ekipler 15 araca el koyarken, adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B.Y., S.Ş., A.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

Milyonların gözü bugün çıkacak kararda! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

 Hemşire Selen Bilgin'in ölümü dosyasından 'Yenidoğan çetesi' konuşmaları çıktı

Hemşirenin ölümünden sorumlu ama elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor

 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama

3 vekilin istifasının ardından MHP'den dikkat çeken mesaj
3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi

Polislere ateş açan saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

YILBAŞI TATİLİ 2024 | Yılbaşı hangi gün, kaç gün tatil? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? MHP'den istifa eden milletvekilleri kimler? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 21 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annem Ankara ilk bölüm full izle! Annem Ankara 1. bölüm izleme linki ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE | 21 Kasım Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? Bugün okullar tatil mi? 21 Kasım Perşembe okullar var mı? 20 KASIM REYTİNG SONUÇLARI! 20 Kasım AB ve total dizi reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Kasım Bursa hava durumu | Bursa'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? PPK toplantı tarihleri! 2024 MB Kasım ayı faiz kararı ne olur? İDO seferleri iptal mi? 21 Kasım İDO seferleri iptal mi edildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.