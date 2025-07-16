Bursa'da Pencere Tartışması: Müşteri Tabancayla Ateş Açtı

Bursa'da Pencere Tartışması: Müşteri Tabancayla Ateş Açtı
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İnegöl'de bir müşteri, beğenmediği pencere yüzünden iş yerinde tartıştığı sahibi F.Ç.'ye tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan pencereyi beğenmeyen müşteri, iş yerine gelerek tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 15. Metal Sokak'ta faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi F.Ç. (40) tarafından yapılan pencereyi beğenmeyen M.A.Ö. (43) adlı müşteri, iş yerine gelerek F.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Ö., tabancayla iş yerine ateş etti. Kurşunlardan biri iş yerinin duvarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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