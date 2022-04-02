Bursa'da pelikan sürüsü kameralara yansıdı

Gemlik'te sabah balığa çıkan Serdar Döner ve Adnan Balı pelikan sürüsüne denk geldi. İki balıkçı o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Bir süre pelikanların etrafında gezen balıkçılar, onları ürkütmemek için de çaba sarf etti. Geceyi deniz yüzeyinde dinlenerek geçiren pelikanlar, sabahın ilk ışıkları ile Gemlik körfezinden ayrıldı. O anlar iki balıkçının cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa