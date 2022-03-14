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Bursa'da peçeli kadın hırsızlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da peçeli kadın hırsızlar kameradaBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan sitede bir eve giren peçeli iki kadın hırsız, para ve ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'da peçeli kadın hırsızlar kamerada

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan sitede bir eve giren peçeli iki kadın hırsız, para ve ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar sitenin güvenlik kameralarına yakalandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İki kadın hırsız, lüks bir siteye girdi. Site içerisindeki bir daireyi gözüne kestiren hırsızlar, evi talan ederek para ve ziynet eşyalarını çaldılar.

Sitede bulunan güvenlik kameralarına yakalanan hırsızlar, sanki "site sakiniymiş" gibi davranarak içeri giriyor. Daireye girerek eşyaları çalan hırsız daha sonra yaya olarak kaçıyor.

Durumu fark eden aile ise polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da peçeli kadın hırsızlar kamerada

Bursa'da peçeli kadın hırsızlar kamerada

Bursa'da peçeli kadın hırsızlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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