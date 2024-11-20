Bursa'da Pazarcıların Yer Kavgası Boks Ringini Aratmadı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde pazarcılar arasında yer meselesi yüzünden çıkan kavga, amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.
Bursa'da pazarcıların yer kavgası boks ringini aratmadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2 pazarcı yer meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşadı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Pazar alanını boks ringine çeviren pazarcıların kavgası, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA