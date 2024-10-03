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Bursa'da Pazar Yerinde İşçi Düşerek Ağır Yaralandı

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İnegöl ilçesinde pazar yerine branda kurarken yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen 28 yaşındaki işçi, ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç, sağlık durumunun ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda pazar yerine branda kurarken 5 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yunusemre Mahallesi 8. Sokak'ta bulunan sebze meyve pazarında meydana geldi. Pazar alanında yarın açılacak küçükbaş hayvan festivaline katılan bir firmanın çalışanı Hüseyin Ö. (28), pazar girişinde firmasına ait brandayı çıktığı iskele üzerinde asmaya başladı. Dengesini kaybeden genç, yaklaşık 5 metre yükseklikten kafa üstü yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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