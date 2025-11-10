Haberler

Bursa'da Patlayan Torpil 2 Yaşındaki Çocuğu Ağır Yaraladı

Güncelleme:
İnegöl ilçesinde bakkaldan aldığı torpili ateşleyen 2 yaşındaki Alpaslan Y., yüzüne isabet eden patlayıcı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağ gözünde görme kaybı tespit edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda patlayan torpil, 2 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Huzur Mahallesi 39. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, 2 yaşındaki Alpaslan Y. bakkaldan aldığı torpili sokakta ateşledi. Patlayan torpil, çocuğun sağ gözüne isabet etti. Kanlar içinde kalan minik Alpaslan, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalede, çocuğun sağ gözünde görme yetisini kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine yaralı çocuk, ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
