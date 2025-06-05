Bursa'da Patenli Genç, Kamyonetin Arkasında Tehlikeli Seyahat Yaptı

Bursa'da seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak seyahat eden patenli genç, adeta ölümle dans etti. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Patenle seyahat eden bir genç, önünde seyir halinde olan kamyonetin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Tehlikeli anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, genç ise ışıkta bekleyen kamyonetin ilerlemesini de bekledi. Yeşil ışıkta ilerleyen kamyonete tekrar tutunarak seyahat eden gencin tehlikeli anları, amatör kameraya yansıdı. - BURSA