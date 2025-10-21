Haberler

Bursa'da Patenle Otobüs Arkasına Tutunan Genç Tehlike Saçtı
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, şehir içi otobüsün arkasına tutunarak patenle tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da otobüsün arkasına tutunarak patenle yolculuk yapan genç, trafikte tehlike saçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Bir genç, şehir içi ulaşımda kullanılan otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Canını hiçe sayan kişi, hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye attı.

Seyir halindeki otobüsün arka bölümüne tutunarak patenle ilerleyen genç, uzun süre bu şekilde yolculuk yaptı. Tehlikeli anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
