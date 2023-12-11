Bursa'da Paten Sürücüsü Otobüsün Arkasına Tutunarak Seyahat Etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, paten ile seyahat ederken yorulunca otobüsün arkasına tutunarak yolculuğuna devam etti. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, genç tehlikeli bir şekilde trafiği tehlikeye attığı görülüyor.

Patenle ölüme yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'da paten ile kayan bir genç yorulunca otobüsün arkasına tutunarak seyahat etti. Adeta ölümle dans eden genci görenler, o anları anbean kayda aldı.

Merkez Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi Çekirge Caddesi üzerine paten ile kayan genç, bir süre sonra yorulunca otobüsün arkasına tutunarak seyahat etti. Otobüse tutunarak seyahat eden paten sürücüsünü gören vatandaşlar, korna ile uyarıda bulundu. Paten sürücüsü genç, hem kendi canını hiçe saydı, hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.