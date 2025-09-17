Bursa'da Parkta Oynayan Çocuğa Yorgun Mermi Isabet Etti

Bursa'da parkta oyun oynadığı sırada yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki çocuk yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 14 Eylül'de Demirtaş Sakarya Mahallesi Merhum Halil Satık Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oynayan İsmail K. (6), vücuduna isabet eden yorgun mermiyle yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, merminin İsmetiye Mahallesi tarafından ateşlendiği belirlendi. Bölgede yapılan araştırmada boş bir arazide 38 boş kovan bulundu. Balistik incelemede kovanların E.K.'ye ait tabancadan ateşlendiği tespit edildi.

Şüpheli E.K. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan küçük İsmail'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, çocuğun kalçasından çıkarılan mermi çekirdeğinin incelenmek üzere Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildiği öğrenildi. - BURSA