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Bursa'da Parkta Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hava almak için parka giden 55 yaşındaki Erol Köseoğlu, bankta otururken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yakınları sinir krizi geçirdi.

Bursa'da 55 yaşındaki adam, hava almak için gittiği parkta, bankta otururken kalp krizi geçirerek kafasını yere vurdu. Parkta hayatını kaybeden adamın acı haberini alan yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka hava almaya çıkan Erol Köseoğlu (55), banka oturdu. Bir süre sonra Köseoğlu ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdikten sonra kafasını yere vurdu. Kanlar içerisinde kalan Köseoğlu'nu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Köseoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Köseoğlu'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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