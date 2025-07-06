Bursa'da Park Uygulaması Yapan Polis Memuruna Araç Çarpıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park uygulaması yapan polis memuru M.K'ye, otomobil çarptı. Yaralanan memur hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park uygulaması yapan polis memuruna otomobil çarptı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E. idaresindeki 34 PD 0513 plakalı Volkswagen Golf marka otomobil, sağ şeritten sol şeride geçerken bölgede park uygulaması yapan polis memuru M.K'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis, daha sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu

Kırkpınar'ı kazanan başpehlivan belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum FK'dan 6 bomba transfer birden

Süper Lig'e göz diktiler! Çorum FK'dan 6 bomba transfer birden
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.