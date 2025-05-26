Bursa'da Park Kavgası: İki Esnaf Yaralandı

Bursa'da Park Kavgası: İki Esnaf Yaralandı
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde park alanı yüzünden iki esnaf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, polis ekipleri müdahale etti.

Bursa'da park kavgası iki esnafı birbirine düşürdü: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da iki esnaf arasında çıkan park tartışması kavgaya döndü. 2 kişi yaralanırken, tarafları polis güçlükle ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre karşılıklı iki esnaf arasında bir süredir yaşanan park krizi sözlü tartışmaya döndü. Kısa sürede artan tansiyon sonrası kavgayı tutuşan tarafları gören çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki grup arasında çıkan kavgada darp sonucu 2 kişi yaralanırken, polis ekipleri o tarafları güçlükle ayırdı. Şahıslardan biri hastaneye sevk edildi, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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