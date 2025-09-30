Haberler

Bursa'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Bursa'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, yanındaki cip ve minibüse de sıçrayarak maddi hasara neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobil küle dönerken, yanındaki cip ile minibüste hasar meydana geldi.

Hamidiye Mahallesi Kavak sokak üzerinde park halinde olan 16 Y 7083 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobildeki yangın, yanında park halinde olan 16 BGD 058 cip ile 06 CKT 045 plakalı minibüse de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü.

Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, cip ile minibüste maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler

Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçükçekmece'de markete köpeğiyle giren kadına yumruklu saldırı

Markette kan don donduran anlar! Kadının kulak zarını patlattı
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi! Suçlamalar ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.