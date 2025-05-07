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Bursa'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Bursa'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki Tofaş Şahin marka otomobil, motor arızası nedeniyle alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde park halindeki Tofaş Şahin marka otomobil, motor kısmında meydana gelen arıza sonrası alev aldı. Otomobil yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Olay, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine fark edildi. Görüntülerde, araçtan önce dumanlar yükseldi, ardından kısa sürede alevler motor kısmından kaputa sıçradı. Çevredeki vatandaşlar, yangını söndürmek için ilk müdahalede bulunmaya çalışsa da başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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