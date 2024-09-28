Bursa'da Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Bursa'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil, motor kısmında bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA