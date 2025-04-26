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Rüşvet anı kamerada

Bursa'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halinde duran otomobil alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir sebepten alev çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Alev alev yanan araç, vatandaşların kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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