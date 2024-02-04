Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da park halindeki bir otomobil alev alev yandı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki otomobil bir anda alev aldı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA