Bursa'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı. Yangını gören esnaflar hortumlarla müdahale etti.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Garipçe Mahallesi'nde park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevleri gören esnaf, hortumlarla yanan araca müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan otomobili söndürme çalışmaları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA