Bursa'da Park Halindeki Motosiklet Alev Alev Yandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki bir motosiklet, aniden alev alarak tamamen yanarak küle döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Soruşturma sürüyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki motosiklet alev alev yandı.
Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin park ettiği motosiklet kısa süre sonra alev aldı. Yangın tüpüyle müdahale edilen motosiklet, kısa sürede alev alev yanarak küle döndü.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa