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Bursa'da Park Halindeki Minibüs Yangını

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Bursa'nın Kestel ilçesinde park halindeki bir minibüs, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve çevreye sıçramadan söndürdü, ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da park halinde olan minibüs henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kestel ilçesinde meydana geldi. Park halindeki minibüsten dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, çevreye sirayet etmeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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